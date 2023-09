Porte aperte al PalaCatania per l’allenamento congiunto tra Farmitalia Saturnia e Avimecc Modica.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, mercoledì 20 settembre, quando alle 18:00 le porte del tempio della pallavolo siciliana si apriranno per accogliere gli appassionati di volley che vorranno assistere agli scambi tra le uniche due squadre siciliane che militano la prima in SuperLega e la seconda nel Campionato di Serie A3.

Quello di domani sarà un evento quasi irripetibile, un derby di Sicilia che non era nei programmi ufficiali, ma che le due società hanno fortemente voluto mettere in campo.

Durante l’evento verranno consegnati gli abbonamenti dei primissimi sottoscrittori, quelli che hanno scelto il loro posto fino allo scorso 31 agosto. Sarà inoltre operativa al PalaCatania una postazione per abbonarsi alla SuperLega.

