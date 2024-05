29 maggio 2024 – Secondo appuntamento in pista per Beppe Fascicolo che si appresta ad affrontare la sfida all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Al volante della Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 del team Imperiale Racing e insieme al compagno Robin Rogalski, Fascicolo cercherà di migliorare il risultato del primo round di Misano dove aveva realizzato un sesto e un nono posto tra i Pro Am.

“Come abbiamo già avuto modo di vedere – ha commentato il pilota veneto – il livello della concorrenza quest’anno è molto alto. Il nostro obiettivo sarà quello di migliorare i piazzamenti delle prime due gare di Misano e magari avvicinarsi alla zona podio”.

“Rispetto al debutto, abbiamo sicuramente qualche chilometro in più e abbiamo maturato maggior esperienza con la nuova vettura – ha proseguito Fascicolo -. Imola rientra nella cerchia di circuiti che preferisco e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, per migliorare le prestazioni e incamerare ulteriori punti per la classifica in ottica campionato”.

Il secondo week end della stagione si aprirà venerdì con il primo turno di prove libere dalle 10.30 alle 11.20 (GT3), mentre la seconda sessione si svolgerà dalle 16.30 alle 17.20. Il programma di sabato prevede i due turni di prove ufficiali dalle 9.50 alle 10.30, seguiti alle ore 16.20 da Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 14.20. Tutte le corse della durata di 50 minuti più un giro saranno trasmesse in diretta su Acisport TV (SKY 228) e in diretta streaming su tutte le piattaforme social del campionato. Raisport, invece, trasmetterà in differita Gara 1 sabato 1 giugno alle ore 23.50, seguita dalla diretta di Gara 2 domenica alle ore 14.20.

Luogo: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

