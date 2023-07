La voce inconfondibile di Fausto Leali e le esilaranti gag di Biagio Izzo saranno le punte di diamante di un ricco programma che caratterizza la prossima Rassegna Meccanico-agricola di Strasatti, la più antica festa popolare della città di Marsala, che celebra l’agricoltura e che si svolgerà dal 4 all’ 8 agosto.

Il variegato programma è stato presentato ieri a Baglio Samperi nello spazio gestito dall’azienda “A piccoli frutti” di Vito Gambina. La Rassegna, è curata quest’anno da un nuovo Comitato e prende il nome di “Agriculture!”.

Al tavolo dei lavori hanno preso parte il sindaco, Massimo Grillo, l’assessore al Turismo, Salvatore Agate, i consiglieri comunali Elia Martinico e Antonio Vinci, Don Giancarlo Tumbarello, parroco di Strasatti e il presidente del Comitato pro festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata di Strasatti, Antonino Genovese. Presenti tutti i componenti dello stesso consiglio direttivo.

Parole di compiacimento e di plauso sono state spese dagli amministratori per il gruppo di giovani che quest’anno ha deciso di assumere le redini del Comitato Festeggiamenti per ridare slancio all’evento con contenuti di spessore, oltre a dei momenti di intrattenimento con ospiti di qualità. Il primo cittadino, in particolare, si è complimentato auspicando che la Rassegna cresca sempre di più nel tempo fino a diventare ancora più punto di riferimento assoluto degli eventi della più popolosa borgata marsalese. Hanno preso la parola anche Vito Gambina, che ha ospitato nei propri locali la conferenza stampa, e Ilaria Ampola, che ha ringraziato le aziende partecipanti oltre alla Regione, l’Ars, Unioncamere Sicilia e il Comune per il sostegno finanziario.

La Rassegna prevede diversi momenti che coniugano la tradizione religiosa con il divertimento, lo sport e l’enogastronomia: in programma tornei di burraco e padel, una passeggiata ecologica in bicicletta, degustazioni di pizza, cannoli, prodotti tipici locali in abbinamento ai vini marsalesi. Oltre al cabaret di Biagio Izzo e al concerto live di Fausto Leali, in programma la Real Tribute Band dei Pooh, i Giochi d’estate e la commedia “Tappu supa tappu” con la regia di Giovanni Maniscalco. In programma anche due talk dedicati rispettivamente ai temi dell’agricoltura e dell’enoturismo. I giochi pirotecnici concluderanno, martedì 8 agosto, la manifestazione.

Nella locandina, in allegato, il programma dettagliato.

