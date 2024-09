Con grande entusiasmo, il consigliere comunale di Favignana, Pietro Giangrasso, esprime il proprio ringraziamento all’On. Dario Safina per le parole di accoglienza e fiducia ricevute in occasione del suo ingresso nella compagine del PD. “Sono profondamente grato per l’accoglienza che mi è stata riservata. Questo ingresso nel Partito Democratico non è un ritorno al passato, ma un ritorno con una prospettiva al futuro: al futuro delle Egadi, della nostra regione e del Paese. Ritornare nella grande famiglia del Partito Democratico rappresentandolo in Consiglio Comunale è motivo di orgoglio. Sono convinto che insieme potremo costruire una sintesi politica importante per la crescita e lo sviluppo dell’arcipelago egadino,” ha dichiarato Giangrasso. Il consigliere ha poi sottolineato l’importanza di un impegno condiviso e concreto: “Sono pronto a mettermi subito al lavoro, al servizio della comunità delle isole Egadi. Con il supporto del PD e di tutti coloro che vorranno abbracciare questo progetto politico aperto e laico, sono certo che riusciremo a costruire un programma credibile e condiviso, che guardi oltre gli attuali equilibri esistenti.” Pietro Giangrasso si unisce così alla grande famiglia del Partito Democratico con l’intento di contribuire significativamente al progresso della comunità, confermando il suo impegno e la sua dedizione per il bene del territorio Egadino.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.