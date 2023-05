E’ iniziata la campagna di tesseramento 2023 di Federconsumatori Sicilia, che permette ai cittadini di diventare soci ordinari dell’associazione di tutela dei consumatori e renderla, così, ancora più forte e in grado di confrontarsi con i colossi dell’economia italiana e internazionale. Da sempre, infatti, Federconsumatori si trova a fronteggiare giganti come le società energetiche e della telefonia, ma anche l’enorme macchina burocratica italiana.

“Negli ultimi anni – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – la nostra associazione è cresciuta tantissimo e adesso abbiamo sportelli in tutte le province siciliane. Grazie a decine di collaboratori preparatissimi riusciamo ad assistere ogni anno migliaia e migliaia di cittadini, anche su temi estremamente complessi e delicati. Basti pensare ai buoni fruttiferi postali che Poste Italiane non vuole rimborsare e che, alla fine, è costretta a pagare grazie al nostro intervento”.

Ma l’impegno di Federconsumatori Sicilia va anche oltre l’assistenza al consumatore per il singolo problema o disservizio e si concretizza anche in grandi battaglie generali, che portano comunque a risultati concreti e non solo a prese di posizione fine a sé stesse.

Ricordiamo le battaglie in favore dell’acqua pubblica, che hanno portato realtà importantissime come i comuni dell’agrigentino ad associarsi in una Azienda Speciale Consortile, con grandissimi vantaggi per i consumatori.

O anche alle due multe, per 1,19 milioni di euro in totale, subite dall’Ente Acquedotti Siciliani in seguito alle nostre segnalazioni all’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“Federconsumatori ottiene ogni giorno grandi risultati in tutta Italia, Sicilia compresa – conclude La Rosa – e continuerà ad ottenerli grazie al supporto crescente dei suoi associati. Sia di quelli nuovi che di coloro che rinnovano la tessera ogni anno”.

La tessera ordinaria di Federconsumatori Sicilia ha un costo di 40 euro. Il costo del rinnovo è di 25 euro. La tessera gruppo familiare è di 25,00 euro per ciascun componente il nucleo familiare; la tessera sociale è pari a 10 euro, ad esempio giovani studenti fino a 26 anni.

E’ possibile tesserarsi presso gli sportelli Federconsumatori, rintracciabili a questi indirizzi: https://www.federconsumatorisicilia.it/sedi.

