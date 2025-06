Mingrino, segretario regionale Sicilia – Fedir ha partecipato attivamente ai due incontri tra la Conferenza delle Regioni e le organizzazioni sindacali del SSN sul documento per il personale del SSN.

Nel primo incontro (4/6/2025) Fedir ha fortemente sottolineato la mancanza nel documento dello scorso aprile 2025 di riferimenti alle funzioni tecnico amministrative in Sanità, dirigenziali e non, chiedendo l’immediata perequazione dei gap economici che vedono la dirigenza PTA con stipendi medi inferiori a tutta la restante dirigenza pubblica (dirigenti sanitari compresi) di oltre 20.000 euro annui.

Nel documento trasmesso il 12/6/2025, quindi, un punto specifico (il 9°) è stato finalmente ed interamente dedicato alle funzioni tecnico amministrative ed in special modo alla dirigenza PTA, di cui si riconosce apertis verbis il ruolo essenziale per il funzionamento quotidiano del SSN ed i ruoli strategici rivestiti da tale personale.





Tra le proposte inserite nel Documento di Lavoro 13 giugno 2025 emergono, tra le altre:

– Valorizzazione del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (PTA)

– Adeguamento salariale e superamento dei vincoli normativi

– Percorsi di carriera strutturati

– Semplificazione e applicabilità dei contratti nazionali

– Trasformazione digitale orientata ai professionisti

– Retention e welfare contrattuale





Nella riunione del 13/6/2025 Fedir ha ribadito la richiesta di utilizzo dello 0,008% del fondo sanitario per il superamento del gap salariale della dirigenza PTA.

Inoltre, con un progetto predisposto proprio da Mingrino, ha proposto l’avvio di un “Piano Nazionale per le Competenze Strategiche dei Dirigenti PTA”, volto a mappare, certificare e valorizzare le professionalità che operano nei settori chiave del SSN, inclusi i responsabili dei servizi acquisti, personale, bilancio, tecnico, project manager, esperti digitali e di tutti i dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi. La proposta include anche un programma sperimentale per favorire ed incentivare la mobilità volontaria tra Regioni per la condivisione delle competenze e l’attivazione di meccanismi premiali per l’innovazione organizzativa.





Durante l’incontro, la Segretaria generale, Elisa Petrone, ha chiesto con forza l’emanazione dell’atto di indirizzo per avviare la trattativa sul nuovo contratto collettivo nazionale dell’Area Funzioni Locali, evidenziando che l’ultimo accordo in vigore risale al 2019.

“È urgente sbloccare in primis il percorso negoziale e dare un segnale concreto di attenzione a una componente vitale del SSN”, ha dichiarato Petrone, sottolineando la necessità di passare “dalle parole ai fatti”. Fedir conferma la propria disponibilità a supportare il Comitato tecnico con osservazioni operative e proposte concrete, per fare della valorizzazione del PTA una realtà sostenibile e strutturale nel Servizio Sanitario Nazionale.

Luogo: ROMA, ROMA, LAZIO

