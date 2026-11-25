Il Mig, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha presentato un dossier sul rapporto tra gentilezza e vita pubblica e affronta il terreno più difficile: la violenza contro le donne e

il suo esito estremo, il femminicidio.

“È il momento giusto – spiega la presidente del mig Natalia Re- per chiedersi che cosa può fare una società, oltre a punire.

È qualcosa di più concreto: una

competenza relazionale fatta di ascolto, rispetto, capacità di riconoscere l’altro e di gestire i conflitti

senza sopraffazione. Come ogni competenza, si può insegnare, si può organizzare dentro le

istituzioni e si può misurare.

La gentilezza non sostituisce la giustizia: la precede. Non assolve la violenza: la rende meno probabile, meno normalizzata e più riconoscibile. La gentilezza è una tecnologia sociale di prevenzione. Agisce

prima che il conflitto diventi reato, prima che la vittima smetta di chiedere aiuto, prima che il sistema giudiziario debba intervenire su un fatto ormai compiuto. Ma funziona solo se è

accompagnata da leggi efficaci, risorse stabili, tutele concrete e responsabilità istituzionali precise.

Senza questi elementi, resta uno slogan”.

Il percorso si articola in sei sezioni. Le prime due misurano il problema: i numeri della violenza di

genere in Italia e il peso che grava su un sistema giudiziario già sotto pressione. Le successive

esplorano gli strumenti: la gentilezza nelle pratiche di ordine pubblico, il lavoro sugli autori della

violenza, le esperienze di altri Paesi. L’ultima sezione traduce tutto questo in politica pubblica, con

proposte rivolte a scuole, comuni, prefetture, questure, servizi sociali, centri antiviolenza,

associazioni e imprese

Stamattina la presidente Natalia Re ha voluto ricordare l

Antonella Alfano, vittima di femminicidio, all’interno del flash mob contro la violenza di genere organizzato dalle DS Margherita Maniscalco e dalla dirigente scolastica Daniela Crimi.

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