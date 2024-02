Il Museo Mandralisca di Cefalù ospita domenica 18 febbraio, alle ore 17.00 nella Sala della Pinacoteca, la presentazione del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, di Andrea Giostra e autori vari che interverranno in presenza o in collegamento streaming.



Modererà il dibattito Rosa Maria Sciortino, avvocato penalista e coautrice del saggio; la presentazione rientra nel calendario di attività “Incontri culturali al Museo” curati dal professore Giuseppe Saja.

All’appuntamento parteciperanno Vincenzo Garbo, presidente della Fondazione Mandralisca che introdurrà all’incontro, il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, e Laura Modaro, assessore alle Politiche sociali.

Interverranno, inoltre, Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e curatore del saggio, Luigi Spinosa, avvocato penalista, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mandralisca e coautore del saggio; con loro gli altri autori Ilaria Cerioli, docente di lettere e scrittrice, Francesca Viola Mazzoni, attrice e scrittrice ed Erica Muraca, regista e sceneggiatrice, che daranno voce a tre delle dodici storie raccontate da donne vittime delle conseguenze di relazioni con narcisisti patologici. Infine Viviana Cannova educatrice, responsabile di tre sedi di “Case Segrete” per donne vittime di abusi e violenze.

Il saggio – che si avvale della prefazione del professore Girolamo Lo Verso, psicoterapeuta e cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppoanalisi – come precisato dal curatore Giostra, non è destinato ai tecnici che quotidianamente nella loro professione si occupano di questo grave fenomeno sociale, bensì a chi non ha una cultura specifica e vuole acquisire degli strumenti base per riconoscere questo disturbo, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione tossica con un soggetto affetto da “narcisismo patologico”.

A tal fine è possibile scaricare integralmente e gratuitamente il volume al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

In allegato anche la locandina con CODICE QR per scaricare il Saggio gratuitamente, che si può utilizzare e affiggere senza nessuna limitazione in qualsiasi posto: negozi, attività commerciali, centri culturali, associazioni, luoghi pubblici, etc…

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

