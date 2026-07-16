Dopo una breve pausa estiva, FenImprese Catania si prepara a ripartire a pieno regime dal mese di settembre. L’associazione di categoria, da sempre in prima linea nel sostenere la crescita delle aziende con impegno costante, riprenderà la propria attività a ritmi serrati, proponendo un fitto calendario di meeting e incontri B2B (business-to-business) ideati per creare sinergie concrete tra gli imprenditori del territorio.

Negli ultimi anni, la sede catanese si è distinta per un operato incisivo e capillare sul tessuto locale. Attraverso sportelli informativi dedicati, seminari di aggiornamento e progetti di orientamento, l’associazione ha supportato le imprese associate nell’accesso ai fondi europei e nella gestione della transizione digitale. Di grande rilievo è stato inoltre il contributo offerto per l’accesso ai Fondi Regionali e agli strumenti di autoimprenditorialità, tra cui il bando “Resto al Sud”. Altrettanto importante si è rivelato il lavoro svolto sul fronte della formazione professionale e nell’affiancamento per gli adempimenti normativi, sia per le start-up sia per le realtà già consolidate.





A tal proposito, la dottoressa Marina Turco, presidente di FenImprese Catania, ha sottolineato come tra gli obiettivi della ripartenza ci sia una novità importante per Fenimprese dopo l’estate: “la collaborazione con le Federazioni sportive, fonti di inclusione sociale e opportunità lavorative per tutti, con la partecipazione attiva anche del mondo scolastico”. Si tratta di ambiti in cui FenImprese Catania è diventata un partner strategico fondamentale per la tenuta e l’espansione delle realtà produttive etnee, specialmente in un contesto economico complesso.

FenImprese Sicilia è l’articolazione regionale di FenImprese Nazionale, associazione datoriale di categoria senza scopo di lucro nata dall’incontro di giovani imprenditori e professionisti. L’organizzazione si propone come un punto di riferimento stabile per le micro, piccole e medie imprese dell’isola. Attraverso una rete strutturata, offre servizi integrati che spaziano dalla consulenza normativa alla finanza agevolata, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo occupazionale e promuovere l’innovazione del sistema produttivo siciliano.





A delineare ulteriormente gli obiettivi futuri e a tracciare la rotta della ripartenza è la stessa dottoressa Marina Turco, presidente anche di Formazione Catania, che dichiara: “Si riconferma il valore del nostro operato su Catania, una presenza sempre più forte e solida. Il 2027 sarà l’anno della triennale che consoliderà il percorso di crescita sul territorio, garantendo tutele e assistenza crescenti sia agli associati storici sia alle nuove realtà che sceglieranno di fare ingresso nel nostro network. In questo scenario, fare rete tra le aziende diventa fondamentale per creare sinergie di lavoro capaci di trasformarsi in radici solide per un futuro migliore. Vogliamo offrire opportunità concrete soprattutto ai giovani, promuovendo lo sviluppo di una cultura d’impresa che possa facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro”.

Luogo: catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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