Nata nel 2017, la popolare social factory che si occupa di realizzare video comici virali, composta da Berardino Iacovone, Gianmarco Esposito e Stefano Bacchiocchi, ha da poco festeggiato un ambito traguardo per chi lavora con i social network: 100 milioni di visualizzazioni sul web, ottenute grazie ai divertenti e pungenti video di satira che, come sempre, prendono spunto dall’attualità, dalla cronaca e dalla politica.

Nel 2020 la crew si era già definitivamente consacrata al grande pubblico e ai media nazionali con la saga “CovMorra”, una parodia, in 4 episodi, della famosa serie tv “Gomorra”. Nella viralissima parodia dei The Cerebros però, Genny Savastano e Ciro di Marzio, non spacciano cocaina bensì Amuchina, che nei periodi di pandemia sembrava essere un bene introvabile, tanto da essere soprannominata l’oro bianco.

L’ultimo, recentissimo, video dei The Cerebros riprende invece il filone delle parodie di “Gomorra” partendo da un quesito esistenziale: come mai da quando sono arrivati quelli di “MareFuori”, Ciro di Marzio e Genny Savastano nessuno li riconosce più nessuno?

