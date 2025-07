Una nuova pizzeria a Scoglitti. Nasce Fermento al Mare. Dopo il successo della sede di Vittoria, Fermento inaugura un nuovo capitolo della sua storia imprenditoriale: un progetto che intende promuovere una cultura contemporanea della pizza, capace di unire ricerca, identità siciliana e spirito mediterraneo.



Angelo Nicosia, pizzaiolo e fondatore di Fermento, ha scelto di portare la sua esperienza e la sua visione nella frazione costiera per offrire un’esperienza che profuma di brezza salmastra e convivialità a pieds dans l’eau. La nuova sede sorge a Scoglitti (97019), in via delle Rose angolo via Capri.

«La mia idea di pizza è fatta di lunghe maturazioni, rispetto della materia prima e un legame profondo con la Sicilia – spiega Angelo Nicosia –. Con Fermento al Mare desidero contribuire a una nuova consapevolezza gastronomica, dove i sapori identitari della vocazione agricola di Vittoria incontrano il mare e diventano un racconto collettivo.»



Se da sempre il motto di Fermento è “Fedeli alla pizza”, oggi si aggiunge una nuova promessa: “Fedeli al mare”. Due fedeltà che si intrecciano, celebrando la stagione più luminosa e i prodotti che parlano di Sicilia.

Fermento al Mare celebra l’estate con pizze dedicate al mare e ai suoi profumi, realizzate con un impasto soffice e altamente digeribile, guarnite con ingredienti freschi e selezionati: pomodori autoctoni, formaggi artigianali, pescato locale.



Accanto a queste creazioni stagionali, non mancano i grandi classici di Fermento e gli antipasti caldi che hanno reso celebre la pizzeria, come il formaggio panato di Vittoria.

In sala, ogni dettaglio richiama il mare: le magliette del personale portano scritte iconiche come Ciao Mare e Onda su Onda, mentre una grande quinta diventa lo spazio dove i clienti possono lasciare un pensiero dedicato al mare o alla pizza, creando un mosaico di memorie condivise.

Il progetto unisce sapidità, racconto e orizzonti perduti, pensato per chi desidera fermarsi e assaporare il tempo.



Luogo: Fermento al Mare, via Capri, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.