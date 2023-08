Ha scoperto Ustica come luogo del cuore dove portare avanti il suo mestiere da disk jockey trent’anni fa, con già 8 anni di onorata carriera alle spalle. E da allora, tutte le estati, non l’ha più abbandonata. Questo Ferragosto Ustica lo celebrerà con una grande festa.

Charlie Mauthe, il dj e produttore siciliano più famoso in Europa, si prepara a celebrare i suoi tre decenni a Ustica con una festa organizzata dal Comune di Ustica, dall’Area Marina Protetta, e dall’associazione Ustica nel cuore, il 15 agosto alle 23 in piazza Umberto I.

Una serata totalmente gratuita in cui saranno percorsi trent’anni di musica dance e saranno suonati i suoi brani: “Life” – scritta proprio a Ustica – “Bamble B.”, “Knick knack” e “Cristal Dreams”, che hanno reso negli anni Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti.

Una carriera che è anche made in Ustica quella di Charlie Mauthe, partita da locali come Il Boschetto, per poi passare alla Rosa dei Venti, al Faraglione, al Carpe Diem e infine all’Ailanto Park.

Un compleanno artistico che sarà festeggiato con una mega torta a forma di consolle sarà offerta a tutto il pubblico presente in piazza Umberto I dal bar Centrale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.