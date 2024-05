Di concerto con le amministrazioni dei comuni etnei, Dusty comunica che in occasione della festività del 2 giugno, cadente di domenica, non sono previste variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.



A Santa Maria di Licodia, pertanto, non saranno attivi i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta e spazzamento. Saranno sospesi anche i servizi di Ritiro Rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta. Dei servizi poc’anzi elencati, a Gravina, Misterbianco e Motta S. Anastasia verrà garantito solo lo spazzamento. A Paternò Dusty non espleterà i servizi ma il Centro Comunale di Raccolta resterà operativo. A San Giovanni La Punta resterà attivo soltanto il servizio di raccolta di organico e plastica per le utenze non domestiche. A Valverde e San Gregorio saranno garantiti lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini e il ritiro dei rifiuti abbandonati. Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quella indicata.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.