Festa dei Morti Virtuale a Monreale: all’Antivilla arrivano i giochi immersivi per bambini e ragazzi



Cinque giorni di laboratori, giochi e realtà virtuale all’Antivilla Comunale: la storia, le tradizioni della Festa dei Morti e i luoghi simbolo della città per i più piccoli.

Una Festa dei Morti all’insegna della realtà virtuale all’Antivilla Comunale che, dal 30 ottobre al 3 novembre 2026, si trasformerà nel «u bagghiu dei Custodi»: un percorso culturale interattivo ideato da Cultura Immersiva S.r.l. e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L’iniziativa è stata curata nei minimi dettagli dall’Ufficio Grandi Eventi del Comune di Monreale, sotto la guida del dirigente Pietrantonio Bevilacqua, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa e ricreativa di altissimo profilo.





Entusiasta il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che rivolge un accorato invito a tutta la cittadinanza e ai più giovani:

«Invito tutti i nostri ragazzi a vivere da protagonisti questa straordinaria esperienza. È un’occasione unica per riscoprire le nostre radici e le tradizioni della Festa dei Morti attraverso un linguaggio moderno e immersivo, capace di coniugare il fascino della storia con le nuove tecnologie, ideato per i nostri bambini e le loro famiglie».

L’evento si propone infatti di valorizzare la tradizione siciliana dei Morti — festosa e ricca di memoria, legata ai doni del cannistru, ai pupi di zucchero e alla frutta martorana — guidando i giovani partecipanti a diventare i veri “custodi” delle radici della propria città.





Le attività e i laboratori si svolgeranno tutti i giorni dalle 16:00 alle 22:00, organizzate in piccoli gruppi (6-7 bambini accompagnati da un operatore dedicato) con rotazioni ogni 30 minuti: Il Mosaico d’Autunno (Laboratorio creativo – dai 6 anni): I partecipanti collaboreranno alla creazione di un grande mosaico collettivo che riproduce l’iconico Mosaico del Presbiterio del Duomo, in cui Re Guglielmo II offre la Cattedrale alla Vergine. Ogni bambino applicherà la propria tessera personalizzata col proprio nome (usando adesivi, semi e cartoncino dorato). A fine evento, l’opera completa resterà in dono al Comune di Monreale.La Caccia di Re Guglielmo (Gioco di squadra – dai 7 anni): Un’avventura suddivisa in 5 tappe lungo i vialetti dell’Antivilla: dalla prova delle zucche sotto il carrubo, al gioco delle differenze sulla facciata del Duomo, fino alla salita al Castellaccio con una buca di minigolf e alla corsa ai monumenti.La Notte dei Custodi (Realtà Virtuale immersiva – dai 7 anni): All’interno di un gazebo dedicato, i ragazzi indosseranno visori VR di ultima generazione (Meta Quest 3) per immergersi in una Monreale notturna ricostruita in 3D. Guidati dalle voci degli antenati e delle figure storiche (Re Guglielmo II, i maestri d’oro, il frate ortolano, la nonna del cannistru, il portatore della vara), i bambini dovranno rispondere a quesiti sulla storia locale e difendere i doni dai “ladri “.





L’evento prevede ogni sera un momento corale speciale alle ore 18:00 / 19:00:

• Venerdì 30 ottobre: Apertura e prima accensione delle lanterne sul carrubo (ore 18:00).

• Sabato 31 ottobre: Sera delle lanterne con foto di gruppo tra le zucche illuminate.

• Domenica 1 novembre (Ognissanti): La notte dei cannistri e i doni degli antenati sotto il carrubo (ore 19:00).

• Lunedì 2 novembre (I Morti): La caccia delle famiglie (genitori e figli in squadra, ore 18:30).

• Martedì 3 novembre: Consegna ufficiale del Mosaico Collettivo al Comune di Monreale (ore 21:00).

L’organizzazione garantisce standard elevati di assistenza: ogni gruppo di 6 bambini è affidato a un educatore o operatore dedicato, con postazioni VR igienizzate a ogni turno e visori adatti ai minori. Su richiesta dell’Ufficio Grandi Eventi, le mattine possono essere riservate alle visite delle classi delle scuole .

• Ingresso: Gratuito e senza prenotazione (scaglionamento a gruppi in loco).L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monreale, Ministro per lo Sport e i Giovani, Festeggiamenti 400° SS. Crocifisso, in collaborazione con Cultura Immersiva S.r.l.

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