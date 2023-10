In occasione della Festa dei nonni, nella calda e accogliente atmosfera del Parco urbano di Montelepre, una delegazione di ragazzi, frequentanti le classi terze secondaria dell’Istituto Alessandro Manzoni di Montelepre, ha accolto l’invito dell’AUSER di Montelepre con l’obiettivo di promuovere la comunicazione tra generazioni.

Il 2 ottobre è il giorno in cui nella tradizione cattolica si celebravano gli angeli custodi, proprio in questa giornata, per sottolineare la centralità del loro ruolo, il 31 luglio 2005 il Parlamento italiano ha istituito la Festa dei nonni, una giornata che si pone l’obbiettivo di far conoscere e promuovere la cultura italiana del valore dei nonni per i bambini e per la famiglia allargata, e stimolare la comunicazione e il dialogo intergenerazionale rafforzando il legame tra nipoti e nonni.

Come ha ben evidenziato la Presidente dell’AUSER di Montelepre Nuccia Gaetani, la Festa dei nonni è una giornata nata per ricambiare, almeno una volta all’anno ufficialmente, ciò che i nonni fanno ogni giorno per i loro nipoti, da sempre figure di riferimento nella loro crescita e nella loro educazione, sempre pronti a dare sostegno, aiuto e affetto.

Per l’occasione i ragazzi dell’Istituto Alessandro Manzoni di Montelepre, che ha una sede scolastica anche a Giardinello, hanno letto alcuni passaggi del libro “Novelle brevi di Sicilia” e di altri scritti dello psicologo, criminologo e scrittore monteleprino Andrea Giostra che per l’occasione ha tenuto un intervento introduttivo raccontando il valore e il ruolo dei nonni delle passate generazioni monteleprine, nella fattispecie quelli degli anni Settanta e Ottanta, ripresi dai racconti letti dai ragazzi della scuola. A seguire vengono riportati i link dove ascoltare online la recita di due note attrici siciliane che leggono alcune delle Novelle.

Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni":

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087173590275

AUSER Montelepre:

https://www.facebook.com/ausermonteleprenew/

"Gli auguri di mia nonna ottantenne" | Recita Anna Raimondi | Attrice e docente di recitazione | racconto tratto da "Novelle brevi di Sicilia"

"Gli auguri di mia nonna ottantenne" | Recita Anna Raimondi | Attrice e docente di recitazione | racconto tratto da "Novelle brevi di Sicilia"

https://youtu.be/xvbbX53HSnA/

"La festa dei morti di Montedoro" | recita Emanuela Trovato | Attrice e docente di recitazione | Racconto tratto dal romanzo inedito "La banda"

da YouTube:

