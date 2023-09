Definito il programma della festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Ribera. L’inaugurazione avverrà giovedì alle 17, alla presenza del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Subito dopo, due tavoli tematici, il primo dal titolo “Giovani tra crisi e opportunità, quali sfide per il futuro?” che avrà inizio alle 17,30 presso la sala convegni Emanuela e Giovanni Ragusa e il secondo “Enti locali” che inizierà alle 18,30 nella sala consiliare Frenna.



Venerdì 6 e sabato 7 ottobre sono previste due sessioni, una antimeridiana e una pomeridiana, con quattro tavoli tematici al giorno.



“Ribera è pronta ad accogliere le tantissime persone che arriveranno da tutta la Sicilia per celebrare la Festa dell’Amicizia – dichiara l’on. Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars e segretario regionale organizzativo del partito -. Si tratta di una ripartenza dopo 30 anni di assenza della kermesse e vogliamo che questo evento torni ad essere con cadenza annuale. Senso di appartenenza, voglia di cambiamento, capacità di progettare insieme, è questo il motore della Festa dell’Amicizia che stiamo per celebrare”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.