Festa di fine anno per 80 piccoli atleti di karate dell’associazione sportiva dilettantistica Nazario Sauro, ieri presso la palestra dell’omonima Direzione Didattica di via Amedeo d’Aosta n.20 a Palermo. In occasione delle festività natalizie, l’ospite d’onore, l’europarlamentare Francesca Donato, ha omaggiato regali ai piccoli atleti presenti. La serata, organizzata da Onofrio Giannone, presidente dell’ASD Nazario Sauro, è stata allietata dalla TED Formazione che ha offerto a tutti i presenti un assaggio delle proprie produzioni gastronomiche.

Luogo: Direzione Didattica Nazario Sauro, Via Amedeo d’Aosta, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.