Un appuntamento sentito, commosso e partecipato quello che ha visto sabato sera, 6 luglio, riunirsi insieme i cittadini lituani a Palermo in occasione della festa nazionale della Lituania. Un evento organizzato per rafforzare la cooperazione con il paese baltico e dare concretezza ai protocolli di intesa firmati dal 2009, grazie all’apertura della sede di un consolato in Sicilia, affidato all’avvocato Alessandro Palmigiano. La festa si è svolta nella sede del consolato, nella villa Lituania, in via Annibale, all’Addaura, a Palermo. Presente, tra gli altri, Laura Sereniene, responsabile degli affari economici dell’ambasciata lituana a Roma.

Un centinaio i partecipanti al cocktail organizzato per la comunità baltica che ha visto tra gli ospiti anche istituzioni, imprese e opinion leader, tra cui il vice sindaco del Comune di Palermo Maurizio Carta.

Durante la serata, esattamente alle ore 20, è stato cantato l’inno nazionale lituano, nell’ambito di una iniziativa, che ha fatto sì che tutti i cittadini sparsi nel mondo lo cantassero in contemporanea. Tra i presenti, anche, da segnalare, fra i cittadini, la partecipazione di Elze Obrikyte, Inesa Sapauskaite, Gintare Runcaite, Diana Skaraite, Renata Popeniukaite, Greta Castrovinci, Virginija Chmeliauskaite e Jelena Mazaj.

Prossimo appuntamento a Palermo per il popolo baltico presente in Sicilia, è in calendario per il 14 luglio, in occasione del festino di Santa Rosalia, in virtù del gemellaggio fra il Comune di Palermo e di Vilnius. Per l’occasione saranno presenti la responsabile delle relazioni internazionali del Comune di Vilnius, Ausra Brazdauskiene, e Remigijus Motuzas, capo della commissione Etica del Comune di Vilnius e membro della commissione Istruzione, che parteciperanno agli eventi in programma, in segno di rispetto ed amicizia.

“Sabato sera è stato per noi un momento particolarmente importante – dice il console Palmigiano – che ha testimoniato come, nel corso degli anni, i cittadini, le imprese, gli operatori del settore culturale e le istituzioni siciliane e lituane abbiano imparato ad integrarsi e a collaborare insieme. La grande partecipazione ha dimostrato come sia importante creare sempre più occasioni di confronto e di crescita in nome di un percorso comune che da anni, con orgoglio, nella qualità di console, porto avanti con il supporto della comunità presente in Sicilia”.

Negli ultimi anni, le relazioni tra la Lituania e la Sicilia sono state sempre più fitte, con iniziative economico-commerciali e socio culturali. Tra queste, il gemellaggio tra il Comune di Palermo e Vilnius, capitale della Lituania, un accordo tra il parlamento siciliano ed il palazzo Granducale di Vilnius, prestiti di opere d’arte tra Palazzo Abatellis ed il museo di arte sacra di Vilnius, e ancora mostre e concerti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.