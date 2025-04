Palermo, la grande musica russa incontra il cuore dell’Europa romantica

Violetta Egorova e Massimo Bentivegna in concerto per l’Associazione Lumia



L’Associazione Lumia è lieta di annunciare il nuovo imperdibile appuntamento della sua stagione concertistica 2024/2025: mercoledì 13 aprile alle ore 20:30, presso il Teatro Libero di Palermo, andrà in scena un raffinato recital pianistico a quattro mani, affidato a due interpreti di grande esperienza e carisma: Violetta Egorova, solista della Moscow State Philharmonic, e Massimo Bentivegna, pianista e direttore artistico dell’Accademia Russa di Roma.



Un programma di altissimo valore musicale e poetico condurrà il pubblico in un viaggio affascinante dal lirismo romantico di Franz Schubert, con la sua intensa Fantasia in fa minore D.940, fino alla pienezza emotiva e brillantezza tecnica delle Sei Pezzi op.11 di Sergei Rachmaninov. Il concerto si concluderà con la celebre Suite dal balletto “Lo schiaccianoci” op.71a di Piotr Il’ič Čajkovskij, proiettando sul pianoforte l’intero immaginario incantato del balletto, in una trascrizione per due pianoforti che conserva intatto fascino e potenza evocativa.





Protagonisti sul palco: due pianoforti d’eccezione



A rendere ancora più speciale questa serata sarà la presenza di due strumenti di grande prestigio messi a disposizione dall’Associazione Lumia: un pianoforte Steinway & Sons Modello D, simbolo indiscusso di eccellenza nella grande tradizione concertistica, e un raro Pleyel ottocentesco, capace di evocare sonorità d’altri tempi con un timbro raffinato e poetico. Un’occasione rara per ascoltare, in dialogo tra loro, due pianoforti di epoche e caratteristiche diverse, perfettamente valorizzati da due artisti dalla sensibilità affermata.





Luogo: teatro Libero, Salita Partanna , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 23/04/2025

Data Fine: 23/04/2025

Ora: 20:30

Artista: Violetta Egorova e Massimo Bentivegna

Prezzo: 20.00

Link: https://associazionelumia.it/tickets/violetta-egorova-massimo-bentivegna/

