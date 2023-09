Una manifestazione per promuovere Ficuzza, “il borgo che ti incanta”. L’evento, che avrà luogo il 16 e 17 settembre nell’ambito del festival Cerealia XIII edizione, è promosso dall’associazione “ComeUnaMarea Onlus Aps”. Sono previsti dibattiti, esposizioni di prodotti locali, attività culturali e passeggiate nel bosco.

Al centro del confronto “i borghi siciliani e gli strumenti di valorizzazione, rilancio, tutela attraverso cibo, cultura, turismo e natura”. L’associazione ComeUnaMarea, come “Ente Rete Festival Cerealia”, è anche il coordinatore delle attività̀ del Festival in Sicilia.

Il festival internazionale Cerealia è un progetto transdisciplinare di rete che affronta tematiche inerenti la cultura, l’alimentazione, l’ambiente, il turismo, la dimensione sociale ed economica. L’iniziativa è composta di due fasi: “Aspettando Cerealia” che si è svolta da marzo a giugno e “Cerealia Festival che avrà luogo dal 15 settembre al 31 ottobre 2023. La manifestazione propone iniziative in molte regioni d’Italia. In Sicilia “ComeUnaMarea Onlus Aps” dopo le manifestazioni realizzate in “Aspettando Cerealia” darà l’avvio al festival con “Ficuzza il borgo che ti incanta”.

Si parte sabato 16 alle 9,30 alla Real Casina di caccia in via del Bosco con i saluti istituzionali. I relatori interverranno sul tema della valorizzazione di Ficuzza, partendo dalla sua storia. Al termine del dibattito le aziende invitate presenteranno i loro prodotti. A seguire la visita guidata alla Real Casina di Caccia che ospita la mostra “Carbone 100″. Alle 16 “Italo Calvino e Giuseppe Pitrè̀” dedicato a Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita, letture a cura di ComeUnaMarea/Circolo di lettura di “Illustramene”. Domenica 17 dalle 9,30 visita al centro di recupero faunistico della Lipu e attività di trekking.

Luogo: Ficuzza

Data Inizio: 16/09/2023

Data Fine: 17/09/2023

Ora: 09:30

Artista: ComeUnaMarea Onlus Aps

Prezzo: 0.00

