Una targa per ricordare il legame tra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e uno dei luoghi simbolo della sua attività letteraria. Giovedì 26 novembre, alle 17, al Charleston di via Magliocco, un tempo sede dello storico bar Mazzara, la sezione Palermo Mondello della Federazione italiana donne arti professioni affari (Fidapa Bpw Italy) renderà omaggio all’autore del Gattopardo con una cerimonia dedicata alla memoria dello scrittore e al suo rapporto con Palermo.





L’iniziativa rientra nel progetto distrettuale “I luoghi del Gattopardo. Letteratura, cinema, gastronomia, arti decorative e danza nella Sicilia di Tomasi di Lampedusa”, promosso per il biennio 2025-2027 dalla presidente del distretto Sicilia Ina Di Figlia, con Adele Musso referente del progetto. L’obiettivo e’ riscoprire e valorizzare i luoghi legati alla vita e all’opera dello scrittore, rendendo questo patrimonio culturale accessibile anche alle nuove generazioni.

A promuovere l’appuntamento e’ la sezione Fidapa Palermo Mondello, presieduta da Diana Giammarresi, con la collaborazione di Giuseppina Bono, referente del progetto per la sezione.



Il programma prevede la lettura di un brano del Gattopardo dedicato al celebre ballo a Palazzo Ponteleone, lo scoprimento della targa e la consegna ai titolari del Charleston di una copia del romanzo, con la dedica e le firme delle socie, che resterà nel locale. Previsti anche i saluti istituzionali del sindaco di Palermo o di un suo rappresentante.

Il bar Mazzara, frequentato da Tomasi di Lampedusa negli anni Cinquanta, fu uno dei luoghi in cui lo scrittore amava leggere, incontrare amici e lavorare al suo romanzo. Secondo le ricostruzioni biografiche, proprio a un tavolino del locale scrisse alcune pagine del Gattopardo, alternando il lavoro nel caffè a quello nella biblioteca di casa. Il romanzo fu pubblicato postumo nel 1958.

La targa intende restituire alla città questa testimonianza, offrendo anche ai visitatori un riferimento alla storia letteraria palermitana.

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