A seguito delle interlocuzioni e degli incontri a stretto contatto con l’assessore Turano, siamo addivenuti alla esemplificazione di un quadro che oggi appare chiaro rispetto ai soggetti del personale docente iscritti all’albo Regionale della Formazione professionale che sono stati chiamati a colloquio per la riqualificazione e per l’accompagnamento alla pensione.

Alla luce degli approfondimenti si è definito il percorso, come di seguito descritto, nella nota pubblicata dell’assessorato, con la quale si informano tutti i soggetti interessati appartenenti all’albo.

Sono felice che finalmente sia stato tracciato l’iter in modo che queste persone, da anni bistrattate, possano finalmente vedere la luce alla fine del tunnel, in un cammino verso il ricollocamento.

E’ una battaglia iniziata già diversi anni fa con l’allocazione nelle risorse di bilancio di 10 milioni di euro, che,potranno essere spesi per attivare la ricollocazione di persone che, per troppo tempo, sono rimaste fuori dal circuito. Ringrazio l’Assessore Turano che ha voluto accompagnarci in questa vertenza, ponendo finalmente le basi per la risoluzione del problema.

Così in una nota il deputato questore all’Ars On. Vincenzo Figuccia.





