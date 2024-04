Sto seguendo con grande attenzione la vicenda del transito dei lavoratori appartenenti al bacino ex Pip all’interno della società Sas (Servizi Ausiliari Sicilia). Sono contento che per molti lavoratori si sia avviata una vertenza, che meritava di essere chiusa da tempo. Adesso, è fondamentale, che per chi è stato assunto all’interno della Sas, si creino le migliori condizioni affinchè questi lavoratori vengano collocati in maniera funzionale ai servizi e alla società, creando le condizioni migliori per un adeguato del trattamento contrattuale e salariale.

Ritengo altresì vitale, accelerare il processo di transito anche di tutti i soggetti che sono rimasti fuori dalla prima graduatoria utile. Sarebbe un’ingiustizia non tollerabile se ciò non accadesse. Non si può e non si deve perder tempo, è necessario che le procedure, che coinvolgono sino all’ultimo ex Pip, si definiscano il più presto possibile.

In questi giorni sentirò l’assessore Falcone, che ringrazio per la grande sensibilità, affinchè questo percorso possa essere definito in tempi brevi.

Così in una nota il commento del deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.

