Risale al 13 dicembre del 2005 il primo intervento amministrativo per la destinazione dei fondi per la riqualificazione dei quartieri di Palermo: Sperone, Zen, e Borgo nuovo. Nel 2021 con un accordo previsto nel decreto del Presidente della Regione Siciliana si arriva allo stanziamento di 58 milioni di euro per un totale di 28 interventi. Con questo accordo si impegna il comune di Palermo a iniziare obbligatoriamente i lavori entro il 22 gennaio 2024.

Il comune di Palermo formalmente ha richiesto una proroga di 2 anni manifestando palesi difficoltà nel rispettare i termini per mancanza di personale.

Ho seguito passo dopo passo tutto l’iter e sono certo che il Presidente della Regione Siciliana Schifani, per tali fondi, destinati ai quartieri: Sperone, Zen, e Borgo nuovo, metterà in campo tutti gli adempimenti necessari affichè vengano rispettati tutti gli accordi, al fine di avviare, nel più breve tempo possibile, i progetti per la riqualificazione dei quartieri.

In una nota del deputato questore all’Ars On. Vincenzo Figuccia.

