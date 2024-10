Le esternazioni di Italia Viva contro il Presidente della Regione aprono alla necessità di una riflessione interna alla maggioranza.



Da mesi faccio notare come alcuni rami dell’amministrazione sembrano vere e proprie isole completamente sganciate dall’azione di un’amministrazione che dovrebbe ispirarsi alle politiche di centro destra. Nella nostra Palermo alcuni temi come sicurezza e sostegno alle famiglie tradizionali, sembrano scomparsi dal dibattito per lasciare spazio ai temi della sinistra e dei centri sociali.

Voglio ricordare a me stesso che il Sindaco Lagalla è stato eletto in discontinuità e rottura all’amministrazione Orlando che nei suoi 5 mandati di governo della città è stato totalmente fallimentare.

E’ evidente che si pone una questione politica di fronte alla quale, il sindaco, deve decidere. Nessuno faccia il pesce in barile perché non si può giocare con quattro mazzi di carte.

Non commento le squallide parole dell’esponente di Italia Viva, che appositamente decido di non citare. Non merita tanta importanza.

Il commento in una nota del deputato questore della Lega all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





