Oggi alla presenza di associazioni, operatori del settore e famiglie, si è svolta, nella sala stampa Pio la Torre dell’Ars, la conferenza del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.

Durante la conferenza stampa le varie associazioni hanno potuto esprimere le varie criticità presenti in Sicilia sul tema della disabilità. Il ministro Locatelli si è mostrata molto disponibile ad accogliere le desiderate da presentare al tavolo del governo nazionale per trovare soluzioni celeri ed efficaci.

Il Ministro nel suo intervento ha sottolineato che “volere è potere” e che “tutti siamo chiamati a fare di più”.

Partendo dal taglio della burocrazia ed invitando istituzioni, associazioni, privati e famiglie a sedersi ai tavoli di concertazione dove mettere al centro progetti per la valorizzazione della persona (Progetto di vita), per rendere la vita di tutte, autonoma, indipendente e dignitosa, a partire da un serio progetto di inserimento nel percorso lavorativo. L’attenzione per il disabile deve partire dalle scuole, dove si ha il dovere di non lasciare indietro nessuno.

Da qui l’idea di riformare la legge 112/2016, cosiddetta norma del “Dopo di noi”.

Si è programmato inoltre un nuovo incontro nel mese di ottobre, dove anche tutte le altre associazioni, che oggi non erano presenti, avranno la possibilità di evidenziare le loro problematiche da portare all’attenzione del governo nazionale.

Sono le parole del deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.