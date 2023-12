Come ho già sostenuto in passato il Ponte è una grande opportunità per la Sicilia che finalmente ci permetterà di collegare la nostra regione non solo all’Italia ma anche all’Europa consentendo di superare il gap di differenza con le altre regioni soprattutto sull’aspetto della rete stradale e ferroviaria.

Così come sostenuto da Salvini è opportuno che ci sia, se pur piccolo, si parla del 10%, di un contributo da parte della Sicilia e della Calabria.

Le chiacchiere stanno a zero, e ogni commento demagogico serve solamente a screditare una grande infrastruttura innovativa e necessaria per tutta la nazione.

