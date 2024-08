Esprimo personalmente i miei migliori auguri di buon lavoro al neo assessore all’Agricoltura professore Salvatore Barbagallo.



Persona di alto profilo che con le sue capacità professionali, note non solo al mondo accademico, di cui fa parte, saprà certamente dare seguito all’operato iniziato dall’ on. Sammartino nei confronti di un comparto, quello dell’Agricoltura e Pesca, tra i più importanti per l’economia siciliana.

Così in una nota le parole del deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.