Primo test superato. Adesso si passa alla fase della stipula dei contratti.

Arrivano i primi finanziamenti dal PNRR per la sanità in Sicilia, lo step successivo prevede la stipula dei contratti.

Uno dei punti centrali del PNRR in Sicilia è la creazione di nuove strutture sanitarie per attuare il principio di prossimità dell’assistenza. Questo significa che, grazie agli investimenti previsti per oltre 322 milioni di euro, saranno realizzate 50 centrali operative, 155 e 43 tra case e ospedali di comunità, in modo da accorciare notevolmente le distanze che i pazienti devono percorrere per ricevere cure mediche di qualità.

Le nuove strutture sanitarie avranno inoltre la funzione di ridurre le liste d’attesa, garantendo un accesso più rapido alle cure necessarie. Saranno dotate di attrezzature all’avanguardia e di personale altamente qualificato, per garantire un livello di assistenza adeguato agli standard europei.

Non abbiamo la bacchetta magica ma qualcosa si inizia a muovere.

E’ il commento del deputato questore On. Vincenzo Figuccia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.