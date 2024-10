È noto il ruolo della donna nella società moderna, passata da una condizione di subalternità nelle società arretrate – nel recente passato anche in quelle occidentali – ad un ruolo paritario con le attività e professioni normalmente assegnate agli uomini.



Al fine di migliorare la consapevolezza delle donne e dei giovani rispetto allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità nel territorio regionale, ho ritenuto opportuno e doveroso presentare un disegno di legge per promuovere e sostenere iniziative volte a introdurre negli istituti scolastici secondari lezioni sui valori, sull’importanza e sulle problematiche relative allo stato di gravidanza, alla maternità e alla genitorialità e promuovere e sostenere, anche attraverso l’utilizzo di moderni strumenti di comunicazione, iniziative educative, formative e di ascolto sui compiti della genitorialità e sul ruolo socialmente strategico della donna in gravidanza e in maternità.

La maternità continua ad essere il principale motivo di abbandono del lavoro da parte delle donne, il fattore primario che determina lo scivolamento verso l’inattività o il sommerso femminile e, la principale fonte di discriminazione sui luoghi di lavoro.

Oggi più che mai è necessario salvaguardare passo dopo passo il cammino che porta la donna dalla gravidanza alla maternità e, per completare il percorso, alla genitorialità senza che vi siano ostacoli di qualsiasi genere nel rispetto della dignità della persona.

Così in una nota le parole del deputato questore all’Ars On. Vincenzo Figuccia.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.