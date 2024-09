Avevo presentato una richiesta ufficiale all’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per dare il via al piano di riqualificazione del personale ex formazione professionale. Questo progetto, sancito nel DDS n. 1128 di oggi 11 settembre 2024, mira a offrire un percorso di assesment e riqualificazione, accompagnando e ricollocando il personale iscritto all’Albo Regionale, che da troppi anni vive una condizione di incertezza.

Finalmente l’assessorato ha pubblicato il decreto di approvazione del disciplinare e Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Formazione Professionale – Autorità di Gestione del PO FSE della Regione Siciliana 2014/2020 e il Formez PA avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “Intervento di assessment e riqualificazione, attraverso l’accompagnamento e/o la ricollocazione, del personale iscritto all’Albo Regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale”, con proroga del termine al 31 dicembre 2025, assumendo contestualmente l’impegno contabile di € 11.000.000 in favore di Formez.

Tutto ciò è frutto di un lavoro sinergico che ha visto l’assessore Turano mantenere fede alle promesse fatte. A lui vanno i miei ringraziamenti per aver provveduto ad accelerare i tempi ed oggi l’obiettivo è stato raggiunto. Non avevo mai smesso di credere nella bontà di questa battaglia. Era necessario garantire finalmente una soluzione equa per chi è stato ingiustamente escluso dal mondo del lavoro. Oggi finalmente si mette la parola fine attorno ad una vicenda che era sospesa ormai da troppo tempo.

Vincenzo Figuccia





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.