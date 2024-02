La Regione aveva riconosciuto gli arretrati contrattuali 2006-2008 ai lavoratori forestali.

Con una comunicazione, inviata in questi giorni, gli stessi vengono invitati a restituire queste somme con gli interessi di mora.

Si tratta degli operai addetti antincendio che negli anni 2006-2007-2008 avevano ricevuto delle somme come premio di produzione.

Completamente sono stati interessati migliaia di lavoratori che si vedono costretti, loro malgrado, a restituire le somme percepite, con la beffa, se non bastasse, gravate dagli interessi di mora.

Sono già intervenuto attraverso una mia interrogazione parlamentare, con la quale ho chiesto se non sia opportuno effettuare ulteriori verifiche per accertare se tali somme sia effettivamente non dovute e se non sia opportuno, dopo ulteriori verifiche, che le somme non siano effettivamente dovute, cancellare gli interessi di mora in considerazione della buona fede del percettore dell’errata erogazione, e altresì, predisporre procedimenti di restituzione rateizzati.

Interesserò personalmente l’assessore Pagana per trovare la migliore soluzione che sia sempre e comunque a favore dei lavoratori che in questa faccenda sono stati danneggiati.

Cosi i una nota il deputato questore all’Ars on. Vincenzo Figuccia.





