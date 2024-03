Oggi ho sentito l’Assessore regionale alla formazione Mimmo Turano, con il quale ho condiviso il cronogramma che da qui a breve, porterà alla definizione del percorso di riqualificazione e ricollocazione del personale, appartenente al bacino della formazione professionale, licenziato negli anni scorsi.



Giovedì la delibera andrà in Giunta e determinerà il momento per avviare il personale della formazione all’interno del percorso che è stato stabilito.

Le somme sono già disponibili e pertanto è tutto pronto perche’ insieme al Formez, si possano avviare le attività.

L’Assessore si è impegnato affinchè, subito dopo, vengano inseriti i 941 soggetti all’interno del percorso, che prevede l’erogazione dei voucher di 10.000 euro annui. Per questa ragione, ho sentito personalmente i lavoratori e condiviso con loro di stoppare momentaneamente la manifestazione, che era prevista per oggi 20 marzo, fiducioso che si sia raggiunto, per davvero, un percorso atteso da anni.

Così in una nota Vincenzo Figuccia deputato questore della Lega all’Ars.





