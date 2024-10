Dal 4 al 6 ottobre 2024, Palermo ha ospitato “Filando Pellegrinando”, un’innovativa azione di arte relazionale organizzata in occasione del 400° anniversario di Santa Rosalia e patrocinata dal Rotary Club Palermo Est. L’evento, che si è svolto in tre intense giornate, è stata curato dall’artista cilena Tere Chad. “L’idea – dichiara Tere Chad – è di invitare le donne vittime di violenza in Sicilia, ragazzi in situazione di vulnerabilità e persone impegnate in progetti sociali/culturali sul tema, a riflettere sull’equilibrio tra bisogno di protezione da un lato e bisogno di libertà dall’altro”.



L’iniziativa si è posta l’obiettivo di “rammendare” un tessuto sociale “sfibrato”, invitando i partecipanti a esplorare, attraverso l’uso di strumenti espressivi come il disegno, il ricamo e le parole, le sfide legate alla ricerca di tutela senza compromettere la propria autonomia.



Fabio Tulone, Presidente del Rotary Club Palermo Est, ha sottolineato come l’iniziativa si collochi nel “contesto più ampio dell’impegno del Club ad allargare il proprio campo di azione, con un intervento più capillare sul territorio. Prova ne è la partecipazione all’azione di persone provenienti da varie realtà sociali: i ragazzi del progetto “Formare i Giovani dell’Albergheria” curato dal RC Palermo Est, i soci del Club, le donne di UDIPALERMO, gli ospiti del Centro Diaconale La Noce, i volontari dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) “Parco del Sole”.



Il primo giorno, venerdì 4 ottobre, ha visto lo svolgersi dell’azione “Cucire l’equilibrio tra libertà e protezione” presso la Piazzetta Mediterraneo a Ballarò. Qui i partecipanti, guidati da Tere Chad e da Rossella Puccio, Direttrice del Museo Sociale Danisinni, hanno ricamato e disegnato su una grande tela, dando forma alla loro idea di “protezione” e di “libertà”.



Il giorno successivo, sabato 5 ottobre, i partecipanti hanno portato in pellegrinaggio al santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino il tessuto creato il giorno precedente, simbolo tangibile del loro percorso di riflessione, con l’intervento musicale di Lucina Lanzara e del coro “Voci vicine”, di grande impatto emozionale.



L’ultima giornata, domenica 6 ottobre, ha visto la proiezione del documentario “Filando Pensieri” di Diana Quiroga presso la Chiesa di San Giovanni Decollato, sede dell’APS “Parco del Sole”, dedita alle attività di studio e ricreative dei bambini delle scuole elementari e medie del quartiere Albergheria, destinataria di due sovvenzioni globali della Rotary Foundation, su iniziativa del Rotary Club Palermo Est. Alla proiezione è seguito un dibattito moderato dal sociologo Nino La Spina, già professore ordinario dell’Università di Palermo e socio del Rotary Palermo Est. Il dibattito ha visto un’attiva partecipazione del pubblico e gli interventi, oltre che di Rossella Puccio e di Anna Ponente, direttrice del centro diaconale La Noce, anche di Fabio Tulone, Presidente del Rotary Palermo Est e di Lidia Maugeri, referente del progetto “Formare i Giovani dell’Albergheria”, che da vent’anni opera nella formazione dei ragazzi delle scuole superiori del quartiere, di cui nove hanno raggiunto il traguardo della laurea.



“Filando Pellegrinando – dichiara Tere Chad – è nato dalle mie conversazione con Rossella Puccio, Lidia Maugeri, Anna Ponente, Giulia de Spuches, Professore ordinario di Geopolitica all’Università di Palermo e Cordelia Rizzo, docente universitaria messicana, per sviluppare un’azione di arte relazionale come canale per rammendare il tessuto sociale. Ma per rammendare il tessuto sociale è fondamentale tracciare un bilancio tra il nostro bisogno di libertà ed il nostro bisogno di protezione. È stata una sorpresa vedere come uno dei elementi caratteristici cui i palermitani associano questo bilancio è l’acqua che dà la vita. È stata una bellissima esperienza portare il tessuto in pellegrinaggio, al ritmo della Voce Vicine condotto da Lucina Lanzara, dal Belvedere alla Grotta di Santa Rosalia per rivalutare l’importanza di questo rapporto nel contesto del 400 anniversario di Santa Rosalia e capire la sua rilevanza come protettrice della Città di Palermo.”



Il progetto “Filando pellegrinando”, ampliando la riflessione sulla violenza di genere, si è posto in continuità con l’azione “Rammendare Vuoti II” svolta nel 2023 presso la Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO, ulteriormente sviluppato, come ha sottolineato Lidia Maugeri “nella performance “Trame condivise” che ha coinvolto nel gennaio 2024 i ragazzi del progetto “Formare i Giovani dell’Albergheria”. Davvero l’arte relazionale si è dimostrata un efficace strumento per creare uno spazio di dialogo e confronto su tematiche complesse: è come se il filo utilizzato per il ricamo nelle tre azioni “Rammendare Vuoti II”, “Trame condivise” e “Filando pellegrinando” fosse riuscito a intrecciare una nuova trama del tessuto sociale, contribuendo al suo rinnovamento”.





