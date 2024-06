Filippo Papa Presenta “Pyramid Poetry”: La nuova suggestiva Performance Artistica Inedita

Cenni Biografici



Filippo Papa è un artista visivo di talento e innovativo, nato in Sicilia. Fin da giovane ha sviluppato una passione per l’arte, che lo ha portato a esplorare diverse forme espressive, tra cui la performance, la pittura, la poesia, il graphic design, le installazioni e, in particolare, la fotografia. Dopo aver completato gli studi all’Accademia di Belle Arti, ha iniziato a esporre le sue opere in mostre collettive e personali, ottenendo rapidamente riconoscimenti per la sua originalità e la profondità del suo linguaggio artistico. Le sue opere sono state esposte in numerosi paesi, tra cui Italia, Austria, Olanda, Tunisia, Corea del Sud, Stati Uniti, etc., consolidando la sua reputazione a livello internazionale.

Descrizione del Progetto

L’artista visivo Filippo Papa, con la sua innovativa e inedita performance “Pyramid Poetry”, ci conduce in un viaggio trascendentale attraverso il simbolismo sacro della piramide. Questo nuovo lavoro rappresenta il proseguimento dell’esplorazione artistica avviata con la celebrata “Poetry Box” del 2021, frutto della collaborazione con Joan Josep Barceló. “Pyramid Poetry” sarà presentata in anteprima durante la cerimonia di premiazione del “Cygnus Aureus Premio Internazionale di Arte Letteraria”, prevista per il 15 Giugno 2024 a Peschiera del Garda.

L’intento di Papa è quello di trasformare la cerimonia stessa in un’estensione della performance, creando così un’opera d’arte vivente. Questa performance trae ispirazione dalla ricchezza storica e simbolica della piramide, concepita come spazio di ascensione, metamorfosi e collegamento con il divino.

Nel cuore di “Pyramid Poetry” si trova l’interpretazione vivente dell’atto umano di intercessione divina, realizzata attraverso il corpo dell’artista, che diventa un “Io” ricco di significati profondi, all’interno di una piramide stilizzata delineata da linee dorate. Questa struttura, accogliente ma vuota al centro, ospita l’artista in una forma espressiva pura e vulnerabile. Il corpo, nudo e parzialmente coperto da un tessuto rosso, colore ricorrente nella ricerca dell’artista, si trasforma in un veicolo per la trasmissione di messaggi sacri.

Parte integrante di questa performance è l’interazione con il pubblico del “Cygnus Aureus Premio Internazionale di Arte Letteraria”. I partecipanti avranno l’opportunità di lasciare i propri messaggi poetici all’artista, che li terrà con sé nella piramide. Quest’azione arricchisce l’opera con un livello di partecipazione collettiva, sottolineando il suo carattere trascendentale.

Filippo Papa utilizza la ricca simbologia della piramide per riflettere sull’ascensione spirituale e sulla connessione con il divino. “Pyramid Poetry” invita gli spettatori a meditare sulla propria interiorità e sulla ricerca della luce divina, creando un ponte tra il terreno e l’infinito, tra l’umano e il divino.

Luogo: Cerimonia di premiazione Cygnus Aureus, PESCHIERA DEL GARDA, VERONA, VENETO

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.