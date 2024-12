Presentata stamani nella splendida location di Palazzo Partanna la Final Four di Coppa Italia di futsal di Serie C1. Dal 3 al 5 gennaio il trofeo si assegnerà in provincia di Catania, nel comune di Viagrande, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva siciliana.

Al Palasport di via Poio “Giuseppe Coco” si confronteranno nel maschile l’Athletic Club Palermo, Palermo Calcio a 5, Futura Rosolini, e la squadra di casa, il Viagrande C5 maschile, mentre nel femminile giocheranno per l’ambito trofeo il Santa Sofia Licata, l’Athletic Club Palermo e la Meta Ragusa. Presente il ct della Nazionale, Salvo Samperi.

IL SORTEGGIO. Definiti gli accoppiamenti dell’evento organizzato da Viagrande Calcio a cinque e da Lnd Sicilia. La prima gara – venerdì alle 18 – sarà Santa Sofia Licata contro Meta Sport Ragusa. Il triangolare femminile procederà con la formula rituale: la perdente sfiderà sabato l’Athletic Palermo nel secondo confronto, mentre nel terzo e decisivo incontro si affronteranno la vincente della prima sfida e la formazione palermitana. Il sabato pomeriggio, 4 gennaio, entreranno in scena le squadre maschili che proveranno a iscriversi all’albo d’oro dell’evento (lo scorso anno il Cus Palermo superò in finale l’Acireale per 3-1). Alle 17.15, l’Athletic Palermo giocherà la prima semifinale contro la Futura Rosolini, a seguire il Viagrande Calcio a 5, padrone di casa, esordirà contro il Palermo calcio a cinque. Le vincenti si contenderanno il trofeo domenica 5 alle 18.30

LA SICILIA PRIMA IN ITALIA PER NUMERO DI TESSERATI. “Siamo orgogliosi del movimento di calcio a cinque siciliano. Orgogliosi perché i numeri ci attribuiscono il primato per numero di tesserati”. Le parole del vicepresidente regionale vicario della Lnd, Mario Tamà, attribuiscono alla Sicilia una leadership importante nell’Isola che vanta la squadra campione d’Italia, la Meta Calcio a cinque, e il commissario tecnico della Nazionale. “Il presidente Morgana ha dato un’impronta importante al calcio a cinque. Viagrande? Ospiterà un girone del Torneo delle Regioni”. Maximiliano Birchler, responsabile regionale Calcio a cinque della Lnd Sicilia, esalta le potenzialità del movimento ricco di grandi prospettive tecniche e di potenzialità importanti sul territorio. “Sarà una Final Four ricca di tradizione e di storia nel comune che da sempre è una eccellenza nel calcio a cinque. Un plauso alle società che si sono qualificate che arricchiranno il parterre sul piano qualitativo. Che sia una grande festa di sport all’insegna del fair play. La Coppa Italia è un trofeo molto ambito. I risultati del movimento siciliano costituiscono frutto di un lavoro certosino, fortemente voluto dal presidente Morgana, e consolidato dallo staff che mi onoro di guidare”.

Il commissario tecnico della Nazionale Salvo Samperi, viagrandese doc, è stato il più applaudito e accolto da tanto affetto: “Per me è una grande emozione poter intervenire alla presentazione della Final Four. Sono felice dei risultati ottenuti dal presidente Costanzo, nella mia Viagrande, e dal calcio a cinque siciliano. Dobbiamo continuare a lavorare sempre in questa direzione”.

Il presidente del Viagrande Calcio a cinque, Mario Costanzo: “Sono molto emozionato, credo molto nel lavoro della mia società e di chi mi collabora. Sono grato all’amministrazione comunale viagrandese per quello che ha fatto, dall’ex sindaco a quello attuale, perché oggi il nostro comune è un’eccellenza italiana. Abbiamo lavorato duramente in questi anni per ottenere questi risultati sportivi, in particolare, valorizzando il settore giovanile”.

Il sindaco di Viagrande, Salvatore Faro: “Ci faremo trovare pronti. Il nostro Comune ha oggi straordinarie potenzialità sportive, ma ha anche una forte attrattiva turistica. Siamo la porta dell’Etna, sono convinto che eventi di questi tipo siano la perfetta sintesi tra sport, turismo, storia e tradizione”.





