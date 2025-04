Si sono svolte presso l’I.I.S. “Verona Trento” – Majorana di Messina le finali provinciali delle competizioni sportive scolastiche per l’anno scolastico 2024/25 di Badminton, aperte alle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Il Badminton, uno sport di racchetta che si gioca tra due giocatori (singolo) o due squadre di due giocatori (doppio), ha l’obiettivo di colpire un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario. Questo sport è molto popolare in tutto il mondo e rappresenta un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi. Nove istituti hanno partecipato all’evento.

Tra le scuole secondarie di primo grado o scuole medie hanno preso parte: l’istituto comprensivo “Catalfamo” di Messina, l’istituto comprensivo “Gaetano Martino” di Tremestieri di Messina, l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Ponte Schiavo di Messina e l’istituto comprensivo “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea.

Per le scuole secondarie di secondo grado o Superiori hanno partecipato: l’I.I.S. “Verona Trento” di Messina, l’I.T.C. “Merendino” di Capo D’Orlando, il Liceo “Maurolico” di Messina, il Liceo “E. Ainis” di Messina e l’istituto “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa. La manifestazione si è svolta in un clima gioioso e sereno, caratterizzato dall’entusiasmo e dai valori intrinsechi dello sport. Le classifiche per le scuole medie sono state le seguenti: primo classificato: I.C. “Gaetano Martino”; secondo classificato: I.C. “Catalfamo”, terzo classificato: I.C. “Annarita Sidoti”; quarto classificato: I.C. “Leonardo Da Vinci”. Per le scuole superiori, nella categoria allievi i risultati sono stati: primo classificato: I.I.S. “Verona Trento”; secondo classificato: I.T.C. “Merendino”; terzo classificato: Liceo “Maurolico”. Nella categoria allieve, i punteggi sono stati: primo classificato: I.I.S. “Verona Trento”; secondo classificato: I.T.C. “Merendino”; terzo classificato: I.I.S. “Caminiti Trimarchi”.

Nella categoria Juniores maschile, i risultati sono stati: primo classificato: Campagna del “Verona Trento”; secondo classificato: Monaco Presti del “Merendino”; terzo classificato Incognito del “Merendino”. Nella categoria Juniores femminili, i premi sono stati assegnati come segue: prima classificata: Manfrè del “Maurolico”; seconda classificata: Luciano del “Maurolico”; terza classificata: Olimpo dell’Ainis. Nella categoria allievo individualista, il primo classificato è stato Bartolotta del Merendino. La riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del dipartimento di Scienze Motorie della scuola, guidato dal prof. Francesco Cirino, coach delle squadre e delegato provinciale FIBa (Federazione Italiana Badminton), e dal prof. Pino Galletta, consigliere regionale FIBa.

“La grande importanza dei valori dello sport a scuola – spiega la dirigente scolastica Simonetta Di Prima – non può essere sottovalutata, poiché contribuisce allo sviluppo personale e sociale degli studenti. Il badminton offre una serie di benefici positivi. Attraverso la pratica costante e la disciplina, gli studenti imparano a rispettare gli avversari e a gestire sia le vittorie che le sconfitte. Inoltre, promuove un sano stile di vita, fondamentale per il benessere fisico e mentale. Questi valori contribuiscono a formare individui equilibrati e responsabili, rendendo l’esperienza scolastica più arricchente per tutti”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.