“Ridurre gli organici dei docenti e del personale ATA così come ridurre i finanziamenti per il sistema sanitario italiano è un deliberato disinvestimento sul futuro. La bozza della nuova manovra finanziaria nazionale assesta un colpo durissimo al mondo della scuola e della sanità e a pagare il prezzo più alto, ancora una volta, sono i territori del Sud, a cominciare da Catania e provincia”. Lo dichiara Antonio Santonocito, segretario provinciale della confederazione sindacale Confsal Catania.





I tagli previsti, uniti al caro vita, rischiano di tradursi in un peggioramento delle condizioni sociali e lavorative. Portano a un ulteriore sovraffollamento delle classi, alla riduzione del tempo scuola e a un ampliamento della cronica carenza di personale docente e ATA. Nel sistema sanitario significa fare un regalo a i privati a discapito del benessere degli italiani. La situazione è sempre più radicale: chi può paga e ha accesso immediato alle cure, chi non può è costretto a tempi d’attesa in contrasto con il diritto alla salute.





“Apprezziamo le notizie di un passo indietro, almeno parziale, da parte del governo ma non solo avrebbero dovuto pensarci prima, vogliamo vedere quali saranno i risultati finali. Non è tollerabile che a essere tagliati siano sempre settori essenziali come scuola e sanità.

In una realtà complessa come quella catanese – spiega Santonocito –, dove la dispersione scolastica e il disagio sociale si combattono prima di tutto tra i banchi, la scuola avrebbe bisogno di investimenti strutturali, non di spending review. Togliere risorse significa indebolire i presidi di legalità e cultura nei quartieri più a rischio della città e nei comuni della provincia”.





Confsal Catania lancia un appello formale ai parlamentari nazionali eletti nel territorio affinché si facciano promotori di emendamenti correttivi alla manovra durante il passaggio parlamentare.

“Non assisteremo inerti allo smantellamento della scuola e della sanità pubblica – conclude il segretario della Confsal etnea –. Siamo pronti a mettere in campo ogni iniziativa di mobilitazione, per difendere la dignità del lavoro e il diritto allo studio nella nostra provincia”, conclude Antonio Santonocito.

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