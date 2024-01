Grazie agli emendamenti della legge finanziaria del bilancio regionale approvato da poche ore, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera potrà beneficiare di un finanziamento di ben 300 mila euro per le spese di funzionamento, per migliorare i servizi a favore della popolazione accademica e per arricchire gli ambienti e la strumentazione musicale dell’istituzione che è diventata il fiore all’occhiello della cittadina.

Il presidente Giuseppe Tortorici e il direttore Riccardo Ferrara del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera dichiarano: “Accogliamo con grande apprezzamento la notizia dell’ emendamento in legge finanziaria regionale 2024 che assegna un finanziamento di 300 mila euro in favore del Conservatorio di Stato A. Toscanini e ringraziamo il deputato Regionale On. Margherita La Rocca Ruvolo e l’ Assessore al Bilancio On. Marco Falcone e tutto il governo regionale per l’impegno profuso. Tale importante provvedimento avvalora ulteriormente l’impegno già preso dalla Regione Siciliana nella convenzione siglata con lo Stato nel 2022 per la statalizzazione del Conservatorio e finalizzato a supportarne annualmente le spese di funzionamento.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.