



Palermo. “La recente assegnazione di due nuove navi della compagnia armatrice Viking al cantiere di Palermo rappresenta una conferma importante delle parole dell’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, che ha più volte sottolineato le competenze e l’elevata qualità dello stabilimento palermitano. Accogliamo, quindi, con grande soddisfazione questa notizia – dichiarano Giovanni Gerbino, segretario provinciale Uilm, insieme ai componenti della Rsu Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino – perché è riconosciuto l’impegno, la professionalità e le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno contribuiscono al successo del gruppo e al rilancio dell’industria navale palermitana”. E aggiungono: “Questo risultato è anche frutto di un rinnovato modello di relazioni industriali fondato su dialogo, concertazione e mediazione. Un percorso che ha permesso di consolidare rapporti costruttivi tra organizzazioni sindacali e direzione aziendale, evitando tensioni e favorendo un clima di collaborazione e fiducia”. In vista dei nuovi carichi di lavoro, Uilm ed Rsu chiederanno alla direzione un incontro per approfondire la pianificazione delle attività future e avviare un confronto sulla prospettiva occupazionale, con particolare attenzione al rafforzamento dell’organico. “Rivolgiamo – concludono i sindacalisti – un appello alle autorità portuali affinché rispettino rigorosamente i tempi di consegna del bacino da 150.000 tonnellate. I ritardi rischierebbero di compromettere le nuove opportunità di lavoro e di sviluppo che rappresentano invece una tappa essenziale per il rilancio definitivo del cantiere”.





