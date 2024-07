Weekend tra sport e ricordi nel Borgo più bello d’Italia. È già tutto pronto per l’evento in notturna di orienteering e per il primo Vintage Market Village ad alta quota in Sicilia.

Si inizia sabato 27 luglio con la Notte Orienteering. Dalle ore 21.30 alle ore 23.30, nell’atmosfera del centro storico, si svolgerà l’appuntamento con l’orienteering, uno sport appassionante e coinvolgente, una caccia al tesoro notturna, una esplorazione divertente da fare in gruppo armati di pochi strumenti: una bussola e una mappa per cercare le lanterne nascoste tra le vie, i cortili e i vicoli del borgo medievale nella penombra delle luci notturne. Condotto da istruttori esperti è una attività adatta a tutti, per gruppi, famiglie, adulti, ragazzi e bambini. Un modo diverso e insolito ma originale per vivere una serata in vacanza sulle Madonie, al fresco dell’estate di montagna. Le squadre saranno formate da 5 partecipanti. Iscrizioni gratuite entro il 26 luglio ai numeri 3394871621 3495455876

L’indomani, domenica 28 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 in Piazza del Popolo torna il secondo appuntamento con il “Petra Vintage Market Village” che nel nel Borgo più bello d’Italia è ormai realtà. L’iniziativa coinvolge l’intero comprensorio dei paesi delle Madonie. Gli oggetti saranno esposti in piccoli stand dislocati nella centrale Piazza del Popolo. Gli ambiti sono quelli che vanno dall’antiquariato al modernariato, capi e accessori di abbigliamento, dal collezionismo ai corredi di casa fatti a mano, ai libri di letteratura antichi e moderni. Una manifestazione il cui scopo non è commerciale ma etico, immaginando un modo alternativo per evitare lo spreco e sostenere una piccola economia circolare, nell’intento di dare una seconda vita ad oggetti che ancora sono utilizzabili. Una iniziativa virtuosa di riuso e riciclo, rispetto per l’ambiente per una scelta sostenibile, che ha messo in collaborazione la macchina organizzatrice con il patrocino e dell’amministrazione comunale. Per i visitatori ci sarà anche la possibilità di trovare angoli dedicati al cibo dove assaporare alcune specialità tipiche siciliane, oltre che pranzare nei ristoranti per gustare la cucina locale. È possibile soggiornare nelle strutture ricettive, visitare il paese, acquistare prodotti tipici, visitare il centro storico e le deliziose borgate rurali limitrofe al paese.

Appuntamento quindi a Petralia Soprana, sabato sera con l’orienteering e domenica 28 luglio con “Petra Vintage Market Village.

