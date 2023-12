Il circolo UAAR della provincia di Catania e la Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni organizzano un incontro pubblico sul tema FINE-VITA .

Si terrà a Misterbianco (CT), nella sala conferenze del locale crematorio, sabato 9 dicembre 2023, con inizio alle ore 9.00, grazie all’accoglienza della Misterbianco Cremazioni.

Scopo dell’incontro è fornire informazioni sul FINE-VITA , perché “La morte è una occasione troppo importante per lasciarla al caso o all’improvvisazione” e ogni cittadino ha diritto di conoscere come potrà attuare i propri diritti prima, durante e dopo, grazie alle norme vigenti e a quelle che UAAR e Associazione Luca Coscioni stanno per proporre anche in Sicilia, dopo anni in cui hanno svolto le rispettive campagne “Liberi di scegliere” e “Liberi subito”.

In particolare, verranno trattati i temi del

PRIMA Testamento biologico (Disposizioni Anticipate di Trattamento),

Testamento biologico (Disposizioni Anticipate di Trattamento), DURANTE il diritto all’autodeterminazione, mediante suicidio medicalmente assistito,

il diritto all’autodeterminazione, mediante suicidio medicalmente assistito, DOPO il dovere delle amministrazioni locali di dotare i comuni di sale pubbliche per il commiato laico.

Per partecipare è sufficiente recarsi al cimitero di Misterbianco, via S.P. 12/I Strada S. Giovanni Galermo s.n.c., Misterbianco (CT).

Luogo: Crematorio Misterbiano, via S.P. 12/I Strada S. Giovanni Galermo s.n.c., MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 09/12/2023

Data Fine: 09/12/2023

Ora: 09:00

Artista: Circolo Uaar Catania, Cellula Catania Ass. Luca Coscioni

Prezzo: 0.00

