La Fiom Cgil Palermo ha istituito all’interno della sua struttura territoriale un coordinamento dedicato in modo specifico alle aziende dell’Informatica, delle Telecomunicazioni e dell’Elettronica.

La riunione organizzativa si è svolta ieri nella sede Fiom, in via Francesco Crispi, 240. Fra le prime criticità da affrontare ci sono la vertenza Italtel, con i licenziamenti annunciati dall’azienda, e quella della Sispi, per cui si è ancora in attesa delle risposte che il Comune non ha dato su piano di assunzioni, acquisto della sede e nomina del consiglio d’amministrazione.

“Il gruppo di lavoro, formato principalmente da Rsu, Rls e da altri lavoratori che fanno parte del gruppo dirigente della Fiom – dichiara il segretario generale Fiom Palermo Francesco Foti – si occuperà di tutte le problematiche comuni di un settore che sta sempre più diventando strategico nell’ambito della categoria dei metalmeccanici e delle emergenze vertenziali specifiche delle aziende interessate. Un gruppo forte, composto da una squadra di tecnici altamente professionalizzati. Il confronto avverrà anche su temi attuali come smart working, buoni pasto etc e sugli accordi di secondo livello in vigore tra le differenti realtà lavorative. Il settore è sempre più in espansione e i giovani che in futuro verranno inseriti in questi ambiti professionali troveranno un coordinamento in grado di fornire risposte ai loro bisogni e tutele individuali e collettive”.

Coordinatore del gruppo di lavoro è Gianluigi Muzzi, Rsu e Rls della ST Microelectronics. I componenti del coordinamento sono: Adriana Lavanco, Eco Cerved-Camera di Commercio, Donato Atti e Alessio Roppolo di Engineering, Antonio Storniolo di Ibm, Filippo Lupo di Italtel, Rosaria Musso di Modis, Antonio Flaccomio di Sispi, Vincenzo Campo e Vincenzo Marino di ST Microelectronics.

