La prestigiosa Sala Magna del Complesso monumentale dello Steri, a Palermo, ha ospitato l’appuntamento conclusivo di ‘Portali Chiaramontani in Sicilia’, il percorso culturale dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di una delle più significative espressioni dell’architettura medievale siciliana. L’incontro, ospitato dall’Università degli Studi di Palermo, ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e del mondo accademico e culturale. A fare gli onori di casa il rettore Massimo Midiri. Presenti anche Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo, Giovanni Angileri, presidente del Conservatorio Alessandro Scarlatti, e Mauro Visconti, direttore dello stesso Conservatorio. Protagonista Nicolò Fiorenza, storico dell’arte e ispettore regionale dei Beni culturali, che ha tenuto una lectio magistralis illustrando le caratteristiche architettoniche dei portali e il loro legame con le vicende delle signorie medievali e l’identità dei territori.





Il rettore Massimo Midiri ha evidenziato il valore dei portali come espressione di uno stile riconoscibile e di un preciso progetto culturale. “I portali Chiaramontani rappresentano un vero e proprio brand, riconoscibile nei motivi decorativi, negli archi a sesto acuto, negli stemmi e nelle esili colonnine – ha spiegato il Rettore – Non erano soltanto un modello architettonico, ma l’espressione di un progetto politico, sociale e culturale, che ha influenzato l’estetica del Medioevo siciliano. Parlare di Chiaramonte a Palazzo Steri è particolarmente significativo.





Come Università, vogliamo contribuire a diffondere la conoscenza di questo patrimonio”. Il dirigente generale Mario La Rocca, dopo aver portato i saluti dell’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, ha sottolineato la coerenza del progetto con gli obiettivi di valorizzazione dell’identità siciliana. “Dobbiamo recuperare la consapevolezza di ciò che la Sicilia è stata nei secoli – ha detto La Rocca – La nostra Isola custodisce tesori straordinari, dalla preistoria al mondo greco-romano, fino al Medioevo. Approfondire il periodo chiaramontano è fondamentale per riscoprire una pagina importante della nostra storia. Mi complimento con quanti hanno ideato e realizzato questo progetto”.





“Abbiamo voluto costruire un percorso che mettesse in relazione monumenti, territori e comunità, restituendo una visione d’insieme di un patrimonio architettonico diffuso in Sicilia – ha dichiarato Fiorenza – I portali chiaramontani raccontano una stagione nella quale arte, architettura, potere e identità si sono intrecciati. La partecipazione registrata conferma l’importanza di far conoscere questi monumenti e rafforzare la consapevolezza del loro valore, promuovendo una cultura della conoscenza e della tutela”. Il ciclo si è articolato in quattro appuntamenti, nei Castelli Chiaramontani di Naro e Favara, nella sala conferenze di Palazzo Sgadari a Mussomeli e, infine, a Palermo. Promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e realizzato dall’Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti, il progetto si è svolto con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Palermo, del Conservatorio Alessandro Scarlatti e dei Comuni di Favara, Naro e Mussomeli. Un itinerario che ha riportato l’attenzione su un patrimonio diffuso, contribuendo a rafforzare il legame tra storia, identità e comunità.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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