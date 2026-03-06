Un’occasione da non perdere, alle 16 di sabato 7 marzo alla Feltrinelli di Palermo, dove Serena Rossi firmerà le copie del suo ultimo disco “SereNata a Napoli (Warner)”. L’artista sarà a Palermo sino al 7 marzo al Teatro Al Massimo di Palermo con lo spettacolo dal titolo omonimo al disco. Seguiranno le tappe di Catania e Napoli.

Acquistando il Cd/Lp da Feltrinelli si potrà ricevere un pass esclusivo per accedere all’evento fino a esaurimento delle disponibilità.





Luogo: Feltrinelli, Via Cavour, PALERMO, PALERMO, SICILIA

