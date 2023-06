Torna a Palermo l’evento fitness del 2023. Il 7 luglio alla Tonnara Florio, nella Scuola Canoa Arenella Tecnonaval, si svolgerà “GetStronger Live”, una serata all’insegna del fitness e del benessere. L’evento gratuito è sponsorizzato da Salumificio Bordoni, FoodSpring, MiAmo, Pomélo+Co, il Baretto Mondello, Bears with Benefits, Flower Burger e Oceansapart.

A idearlo e organizzarlo un nome notissimo nel mondo del fitness fra l’Italia e gli Usa, Désirée Triolo, che ha voluto organizzare questo appuntamento dopo il grande successo delle prime tre edizioni di “A Summer Sweat”. La Triolo, palermitana doc, classe 1991, 2 lauree presso l’Università Bocconi e houstoniana di adozione. oggi vive in Texas con suo marito, Daniele e suo figlio, Alessandro, per proseguire la sua carriera in Marketing e Personal Training.

Nella vita di tutti i giorni, Désirée ricopre il ruolo di Assistant Director in Marketing per EY, una delle Big Four Accounting Firms, colosso mondiale di servizi professionali. Nel tempo libero, inseguendo la sua grande passione per il fitness, Désirée diventa personal trainer certificata NASM (National Academy of Sports Medicine), con una specializzazione in allenamento pre e post gravidanza. Nel 2015 la passione per il fitness spinge Désirée ad aprire un profilo Instagram, @itsdesifit che oggi annovera oltre 71.900 followers e che l’ha portata a collaborare con la Instagram star e personal trainer Australiana, Kayla Itsines e il suo team di SWEAT, leader nel settore del fitness femminile. Nel 2021 Désirée ha fondato la sua azienda ITSDESIFIT LLC, lanciandosi nell’entusiasmante e dinamico mondo del digital entrepreneurship.

L’obiettivo di Désirée è quello di aiutare le donne a trovare motivazione nel raggiungere il loro massimo potenziale, spingendole ad amarsi giorno dopo giorno, un po’ di più. Nel 2021 lancia la sua piattaforma digitale di allenamento itsdesifit.com, trasformandola lo scorso Febbraio in una App disponibile sia su App Store che Google Play, GetStronger: Fitness for Women, che oggi conta l’iscrizione di più di 2.000 donne. All’interno dell’app, le iscritte possono trovare diversi programmi di allenamento basati sul principio scientifico del sovraccarico progressivo e linee guida nutrizionali per aiutare le donne a trovare il giusto equilibrio tra sport e sana alimentazione.

Dopo un intenso allenamento, il 7 luglio i partecipanti avranno modo di scattare foto, partecipare a un Q&A, e godersi un aperitivo e le loro “gift bags” con prodotti e sconti esclusivi donati dagli sponsor. All’evento del 7 luglio, sarà presente anche Serena Patron, conosciuta su Instagram come @serefitfun: mamma e donna in carriera che ha fatto del fitness la sua passione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.