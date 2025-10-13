Sono cominciati questa mattina a Fiumefreddo di Sicilia gli interventi di pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, previsti dal capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana gestito dalla ditta Ecolandia. L’attività, programmata dall’Amministrazione comunale in vista dell’arrivo delle piogge autunnali, è iniziata dal quartiere Feudogrande, una delle zone più soggette ad allagamenti, e proseguirà nei prossimi giorni nelle aree maggiormente esposte a criticità idrauliche. A questa prima fase di pulizia ne seguirà una seconda a novembre, per garantire un’azione costante di manutenzione e assicurare il corretto deflusso delle acque meteoriche durante la stagione invernale. “Con l’avvicinarsi delle piogge autunnali – spiega l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – abbiamo avviato, come da programmazione, la pulizia delle caditoie per prevenire allagamenti e disagi. È un intervento fondamentale, che fa parte della manutenzione ordinaria prevista nel contratto del servizio di igiene urbana, e che ci consente di affrontare la stagione delle piogge con maggiore serenità e sicurezza per i cittadini.”





Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

