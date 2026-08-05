Sono stati completati gli interventi di realizzazione di 85 nuovi loculi e 55 cellette ossario al Cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia, un’opera attesa che consentirà di rispondere al crescente fabbisogno di spazi sepolcrali e di garantire un servizio essenziale alla comunità. L’intervento, del valore complessivo di circa 161 mila euro, rappresenta una variante di un precedente project financing ed è stato realizzato dalla ditta Project Fiumefreddo Srl, che ha eseguito i lavori e le opere accessorie previste dal contratto.





Con la conclusione dei lavori, l’amministrazione comunale porta a termine un percorso avviato nei mesi scorsi per dare una risposta concreta a una necessità particolarmente sentita dai cittadini, mettendo a disposizione nuovi spazi in tempi contenuti e migliorando la funzionalità dell’area cimiteriale. “Con il completamento di questi interventi consegniamo alla città un’opera importante e molto attesa – dichiara l’assessore al Cimitero Antonio Giuliano – I nuovi loculi e le cellette ossario consentiranno di rispondere alle esigenze delle famiglie e di affrontare con maggiore serenità il fabbisogno dei prossimi anni. Il cimitero è un luogo che merita rispetto, cura e attenzione quotidiana e questa amministrazione continua a investire per garantirne il decoro e l’efficienza. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale, che ha seguito con professionalità tutte le fasi dell’intervento, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato. Ma il nostro lavoro non si ferma qui: continueremo a impegnarci per ampliare ulteriormente gli spazi del Cimitero comunale, così da dare risposte sempre più efficaci alle esigenze della nostra comunità e programmare con lungimiranza i servizi per il futuro”.





L’intervento rientra nel più ampio programma di valorizzazione e manutenzione del Cimitero comunale, con l’obiettivo di assicurare strutture adeguate e servizi sempre più efficienti ai cittadini. La conclusione dei lavori rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso per migliorare i servizi pubblici e rispondere in maniera puntuale alle esigenze della comunità, garantendo dignità, funzionalità e decoro a un luogo particolarmente significativo per tutti i fiumefreddesi.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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