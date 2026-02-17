Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia registra un risultato storico sul fronte della raccolta differenziata. I dati ufficiali relativi al 2025 attestano infatti una percentuale pari al 79,66%, con un incremento netto e significativo rispetto al 58,60% registrato nel 2024 e rispetto al 43% del 2022. Un traguardo importante, raggiunto in poco più di un anno dall’insediamento in Giunta dell’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano, al quale è stata affidata la delega ai rifiuti. Un risultato che premia innanzitutto il senso civico e la crescente consapevolezza ambientale dei cittadini fiumefreddesi, ma anche il lavoro quotidiano di sensibilizzazione, monitoraggio e controllo svolto dall’amministrazione comunale in sinergia con il Comando della polizia locale e con gli operatori ecologici della società Ecolandia.





“Questo dato mi lusinga molto – dichiara l’assessore Antonio Giuliano – soprattutto se si considera che nel 2024, quando ho assunto la delega ai rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata era ferma al 58,60%. È un risultato che nasce prima di tutto dall’impegno dei cittadini, ma anche da un lavoro costante fatto di informazione, sensibilizzazione e controlli sul territorio, portato avanti insieme ai vigili urbani e agli operatori di Ecolandia. Non vogliamo assolutamente fermarci qui – prosegue Giuliano – Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da quest’anno abbiamo introdotto anche delle giornate di raccolta degli indumenti usati che stanno riscuotendo grande successo. Vogliamo proseguire su questa linea e rendere Fiumefreddo sempre più pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente. È un lavoro di squadra – conclude – che deve e può continuare, puntando a traguardi ancora più importanti”.





L’amministrazione comunale guarda ora al futuro con obiettivi ancora più ambiziosi. “Abbiamo fatto delle scelte che in un primo momento sono sembrate forti – spiega il sindaco Angelo Torrisi – Ma tutti insieme, con il supporto della ditta che ha in appalto il servizio e dei vigili urbani, siamo riusciti a modificare il trend. Oggi possiamo dire con soddisfazione che superiamo il 75% e rientriamo così nell’ambito della premialità. È un successo di tutta la città. E sono contento perché lanciamo ai nostri ragazzi un messaggio importante – conclude – e cioè che bisogna avere cura e rispetto del nostro territorio”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

