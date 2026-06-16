Con l’arrivo della stagione estiva sono stati attivati a Fiumefreddo di Sicilia i servizi aggiuntivi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro urbano e assicurare ai cittadini e ai visitatori una città più accogliente e ordinata. Da ieri, infatti, sono entrati in funzione i servizi estivi che prevedono la pulizia quotidiana del lungomare e della spiaggia, dove sono stati anche collocati nuovi cestini per favorire il corretto conferimento dei rifiuti. Parallelamente, è stato attivato un ulteriore passaggio pomeridiano dedicato alle attività commerciali per la raccolta di cartone e plastica. Oggi, inoltre, gli operatori hanno avviato un importante intervento di pulizia della fascia boschiva del lungomare.





“Con l’aumento delle presenze legate alla stagione estiva abbiamo potenziato, come lo scorso anno, i servizi di raccolta e di pulizia per garantire maggiore decoro e vivibilità – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – Oltre agli interventi quotidiani sul lungomare e sulla spiaggia e al servizio aggiuntivo dedicato alle attività commerciali, abbiamo avviato anche la pulizia della fascia boschiva, un’area che vogliamo preservare e rendere sempre più fruibile. Il nostro impegno è massimo – aggiunge l’assessore Giuliano – ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, dei visitatori e degli operatori economici. Mantenere pulita Fiumefreddo di Sicilia è una responsabilità condivisa e solo con il contributo di tutti possiamo continuare a rendere il nostro territorio più bello, accogliente e rispettoso dell’ambiente”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.